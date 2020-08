TRÁFICO DE DROGAS PM apreende dez quilos de maconha e prende três em Paranaíba O homem conduzia uma bicicleta e em seu guidão havia uma sacola plástica

17 AGO 2020 - 15h:34 Por Talita Matsushita

Três pessoas foram presas e mais de dez quilos de maconha apreendidas no último domingo em Paranaíba, na rua Marlene Maria Sene de Souza, no bairro Santo Antônio, por volta das 18h30. Policiais militares faziam patrulhamento em local apontado como ponto de venda de drogas quando viram um homem sair da residência.

Conforme a PM, o local foi por diversas vezes denunciada, através dos telefones oficiais, de se tratar de local de comercialização de drogas ilícitas.

Segundo a ocorrência, o homem conduzia uma bicicleta e em seu guidão havia uma sacola plástica. A equipe deu ordem de abordagem ao cidadão, mas ele, mesmo com uma criança na garupa, ignorou a ordem e empreendeu fuga, mas foi alcançado na Rua Manoel Salustiano da Rocha, onde abandonou a sacola e em seguida perdeu o controle da bicicleta e sofreu uma queda juntamente com seu filho.

A equipe pode realizar abordagem ao cidadão de 23 anos, nada de ilícito havia com ele, mas foi constatado que havia maconha na sacola que tentou se desfazer, cerca de um quilo. A criança sofreu lesão corporal em seu dedo polegar devido a queda provocada por seu próprio pai.

Após a prisão em flagrante delito do indivíduo, os policiais foram até a casa de onde ele havia saído. Aos fundos da casa, foram localizados dois indivíduos de 30 anos e 39 anos, e durante a busca no interior da residência, formam encontradas mais 528 gramas de maconha, uma balança de precisão, um rolo papel contact (material em que as drogas apreendidas estavam enroladas), um celular e R$ 34 reais em dinheiro. Assim, os dois homens que estavam na residência receberam voz de prisão.

Os policiais também diligenciaram até a casa da mãe do primeiro abordado, o homem de 23 anos, onde deixaram a criança que havia se lesionado. A senhora foi informada da existência de denúncia de que mais droga estaria guardada em sua casa. A cidadã negou conhecer que seu filho guardava drogas ali e de bom grado permitiu a entrada dos policiais para realizarem busca pela residência, os quais localizaram mais 9 tabletes de maconha, quase nove quilos, acondicionados num saco plástico dentro de uma despensa.

Os três homens foram presos e levados para a delegacia de Polícia Civil por cometimento de tráfico de drogas, onde toda a droga foi apreendida e após ser pesada totalizou 10,25 quilos de maconha.