FISCALIZAÇÃO PM apreende medicamentos transportados irregularmente Produto era transportado em um ônibus de linha interestadual e tinha destino Campinas (SP)

16 MAR 2020 - 14h:57 Por Alex Santos

A Polícia Militar apreendeu na noite de sexta-feira (16) durante fiscalização no Posto Fiscal Alencastro, em Paranaíba, medicamentos transportados irregularmente em um ônibus de linha interestatal. Os medicamentos estavam em uma mala e o material seria encaminhado para a cidade de Campinas (SP).

Conforme a PM, uma equipe da Força Tática realizou uma vistoria em um ônibus no Posto Fiscal Alencastro que faz divisa com Minas Gerais. Um agente fiscal localizou uma mala com os medicamentos ilícitos.

Na mala havia também a nota fiscal eletrônica exigida por empresas de transporte de mercadorias para despacho do produto. No documento havia o nome de um homem de 51 anos, residente em Paranaíba, e seria entregue para um homem residente na cidade de Campinas (SP).

Os medicamentos foram apreendidos e levados para a 1º Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba, onde o caso será investigado e identificado os envolvidos.

Os envolvidos responderão pelo crime de Falsificação, Corrupção e Adulteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, previsto no Artigo 273 do Código Penal Brasileiro, e a mercadoria apreendida foi entregue na Delegacia de Polícia Civil em Paranaíba, que prosseguirá com a apuração dos fatos e identificação de todos envolvidos.