FISCALIZAÇÃO PM de Paranaíba recebe doação de dois bafômetros Foi feita pelo Conselho Municipal de Segurança Pública e prefeitura

12 DEZ 2020 - 11h:00 Por Talita Matsushita

A Polícia Militar de Paranaíba recebeu nesta semana os dois primeiros etilômetros do 13º Batalhão. A doação foi feita pelo Conselho Municipal de Cidadania e Segurança Pública (Comcisp) e a Prefeitura de Paranaíba. Antes, a PM utilizava aparelho da Polícia Rodoviária Federal para constatar embriaguez de motoristas no município.

Conforme a PM, o Comcisp entendeu a importância do aparelho para a execução de um serviço efetivo pelos policiais militares na prevenção aos acidentes e combate aos crimes de trânsito,. “Não mediram esforços para disponibilizar mais esta ferramenta para Segurança Pública em Paranaíba”.

No ato da entrega dos aparelhos, Janete Aparecida dos Santos, secretária de Administração, enfatizou que segurança pública não é apenas um dever do Estado, mas sim de todos, e que o governo municipal está comprometido e se preocupa com a segurança de todos os cidadãos paranaibenses.

O comandante do 13º Batalhão de Polícia Militar, tenente-Coronel, Ademir de Oliveira, agradeceu aos representantes pela doação e parceria desenvolvida, e elencou que os equipamentos serão muito bem empregados na atuação de seus policiais.