AÇÕES PM divulga balanço de atividades desenvolvidas em 2019 Os números são referentes as cidades atendidas pelo 13º BPM

9 JAN 2020 - 15h:10 Por Alex Santos

O 13º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Paranaíba, divulgou na segunda-feira (6), balanço oficial de atividades desenvolvidas nas áreas de atuação. O números são referentes aos atendimentos no município, além das cidades de Cassilândia, Inocência e Aparecida do Taboado, municípios atendidos pelo batalhão.

Conforme a publicação, segundo dados do sistema oficial da PMMS, no ano de 2019 o batalhão realizou 12.756 abordagens à pessoas em atitude suspeita; 214 pessoas com mandado de prisão ou foragidas do sistema prisional foram presas.

Ao todo 10.305 veículos foram abordados, essas abordagens resultaram na condução de 1.640 pessoas às delegacias de Polícia Civil. Também em 2019; 47 veículos com queixa de roubo ou furto foram recuperados pela polícia, além 30 armas de fogo apreendidas.

Ainda em 2019; 276 quilos de drogas foram apreendidas, além do fechamento de locais utilizados para comércio. Foram 430 operações realizadas pelo 13º BPM, com o apoio de forças policiais coirmãs.

Referente ao Projeto Reação, idealizado pelo 13º Batalhão da PM, 80 crianças em situação de vulnerabilidade social receberam orientações de valores morais, cívicos e militares, com a prática de Jiu-Jitsu.

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, atendeu 530 crianças, sendo 294 em Paranaíba e 236 em Cassilândia.

Já o Programa Mulher Segura realizou 118 fiscalizações de cumprimento de medidas protetivas de urgência, em Paranaíba. O programa foi instituído com objetivo de garantir a proteção das mulheres vítimas de violência doméstica.

(Com Assessoria)