BALANÇO PM divulga balanço de operação “Carnaval 2020” Operação ocorreu entre os dias 21 e 25 de fevereiro

2 MAR 2020 - 15h:29 Por Alex Santos

O 13º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Paranaíba, divulgou números relativos às operações realizada no período de Carnaval entre os dias 21 e 25 de fevereiro, com objetivo de reduzir os índices de criminalidade comuns nessa época do ano. Além do município, a Operação Carnaval 2020 também foi realizada nas subunidades do batalhão em Inocência e no distrito de São João do Aporé.

Nos cinco dias de operação 176 veículos foram abordados e um veículo foi recuperado pela PM; Ao todo 172 pessoas foram abordas, sendo dez pessoas conduzidas para a delegacia; três ocorrências de violência doméstica foram registradas, além de uma arma de fogo apreendida e um foragido capturado pela polícia.

Conforme o batalhão, durante o período também houve aumento no efetivo de viaturas no patrulhamento nos eventos e região, além do apoio do Conselho Tutelar coibindo a presença de menores sem os pais, ou a venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos.