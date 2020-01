POLICIAMENTO PM prende 13 traficantes de drogas no primeiro mês de 2020 Balanço divulgado pela PM aponta apreensão de 10kg de drogas

31 JAN 2020 - 06h:00 Por Talita Matsushita

A Polícia Militar de Paranaíba já prendeu em 2020 o total de 13 pessoas por tráfico de drogas. Já os entropecentes apreendidos pesaram aproximadamente 10 quilos, entre maconha, cocaína e crack.

Segundo a PM, tem sido intensificado o patrulhamento em locais apontados como ponto de tráfico de drogas, e abordagens a pessoas em atitudes suspeitas em busca de combater esse tipo de crime, o que já resultou na prisão 13 pessoas flagradas comercializando drogas ilícitas.

Dados coletados no Sistema Integrado de Gestão Operacional apontam que desde o início de 2020 a Polícia Militar registrou 12 ocorrências de tráfico de drogas em Paranaíba, onde foram apreendidos mais de dez quilos de drogas (38,9 gramas de cocaína, 33,9 gramas de crack, e 10.393 gramas de maconha).

"A Polícia Militar atua diuturnamente no patrulhamento ostensivo das diversas ruas da cidade de Paranaíba e, como forma mais acessível do Estado à população, atende as mais diversas ocorrências para garantir a segurança e a paz social", diz nota da PM.



Numa análise aos dados, verifica-se que dos 13 autores, 12 possuem entre 19 e 28 anos de idade, um possui 54 anos e apenas uma mulher foi presa por tráfico de drogas. Os dados foram analisados de 01/01/2020 a 29/01/2020.

"A Polícia Militar continuará intensificando o combate ao tráfico de drogas, e pede a todos os cidadãos que, caso tenham conhecimento da prática desse delito, comuniquem imediatamente à Polícia Militar através do telefone 190 ou pelo Whatsapp 99966-1190. Essa atitude colabora no combate a criminalidade e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo", finaliza a nota da PM.