DEU B.O PM prende casal traficante, receptador e captura foragido Casal de traficante apresentou atitude suspeita em abordagem policial

1 DEZ 2020 - 13h:37 Por Talita Matsushita

Um casal foi preso na noite de segunda (30) por policiais militares da Força Tática do 13º Batalhão, eles estavam com 180 gramas de maconha num carro, além deles, foi capturado um foragido e apreendidos diversos objetos com um suposto receptador. Os policiais militares, por volta das 18h30, se encontravam realizando rondas pela Rua Macrino de Queiroz, instante em que viram um veículo com duas pessoas conhecidas no meio policial (homem de 54 anos e mulher de 43 anos), as quais apresentaram atitude suspeita.

Conforme boletim de ocorrência, uma abordagem foi realizada e os policiais encontraram sob o banco do passageiro um pacote envolto em fita adesiva branca, sendo constatado que se tratava de maconha (180g). Na bolsa da mulher foi encontrada a quantia de R$ 1.020 em cédulas de dinheiro. Diante do flagrante, os policiais militares foram até a residência da mulher, local que já era alvo de várias denúncias (pelo telefone 190) de se tratar de ponto de venda de drogas e que estaria ali habitando um foragido da justiça.

Ao chegarem no local, os policiais viram o foragido da justiça sentado junto a outro indivíduo na sala da casa. Ele tentou fugiu pelos fundos da residência, mas acabou sendo detido por um dos policiais.

Um busca minuciosa foi realizada na residência e foram encontrados diversos aparelhos eletrônicos, ferramentas, celulares, botijões, dinheiro e uma fita adesiva branca semelhante a utilizada no pacote com maconha encontrado no carro. Devido os objetos não possuírem comprovação de origem e possivelmente serem produto de furto, todos foram apreendidos para as verificações necessárias.

A ação resultou na prisão das duas pessoas encontradas com a droga por cometimento do tráfico de entorpecentes, na prisão do foragido da justiça (homem de 18 anos) e na condução do suposto receptador dos objetos, um homem de 20 anos.