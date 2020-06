FORÇA TÁTICA PM prende homem por furto em mercado no Jardim América O homem trajava a mesma roupa utilizada no momento do furto

28 JUN 2020 - 12h:25 Por Talita Matsushita

Diante disso, os policiais militares deram voz de prisão ao indivíduo e o levaram para a delegacia de Polícia Civil - Divulgação PMMS Na madrugada deste domingo (28), policiais militares da equipe de Força Tática do 13º Batalhão realizam a prisão de um homem de 20 anos por furto, mediante escalada e rompimento de obstáculo, em mercado de Paranaíba. Os policiais militares, por volta das 23h50, compareceram ao mercado localizado na Rua Vereador Manoel Messias de Freitas, onde o proprietário disse aos policiais que soube por transeuntes que seu comércio estava sendo furtado e, por morar perto, chegou rápido ao mercado e pode ver três indivíduos fugindo, deixando para trás uma bicicleta, um casaco e um botijão de gás. A equipe policial teve acesso às imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, iniciaram rápidas diligências e, pouco tempo depois, logrou êxito em encontrar um dos autores nas proximidades do terminal rodoviário. O homem trajava a mesma roupa utilizada no momento do furto e, durante a abordado, acabou confessando ser um dos autores. Disse aos policiais que ele e seus comparsas adentraram o mercado mediante escalada até a entrada de um climatizador e romperam obstáculos no mercado, que levaram do local R$ 15, sorvete e um pulseira; objetos que teriam sido trocados por crack. Diante disso, os policiais militares deram voz de prisão ao indivíduo e o levaram para a delegacia de Polícia Civil, onde policiais militares deram mais informações que ajudaram a identificar os outros autores.

Deixe seu Comentário