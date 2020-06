OCORRÊNCIA PM prende quatro pessoas com drogas e arma de fogo artesanal Havia mais três adolescentes e outros dois homens no local

4 JUN 2020 - 14h:08 Por Talita Matsushita

Quatro pessoas foram presas na noite de quarta-feira (04) por policiais militares da equipe de Força Tática durante uma averiguação de denúncia de uso de entorpecentes e disparo de arma de fogo em Paranaíba.

Os policiais militares receberam informação de que vários indivíduos estariam realizando consumo de entorpecentes na casa localizada na rua Aurícia Queiroz, onde também estaria há dias ocorrendo disparos de arma de fogo.

A equipe de Força Tática realizava, por volta das 19h, o patrulhamento pelo lugar indicado, quando avistou um indivíduo, de 19 anos, na frente da residência, o qual tentou correr para dentro da moradia ao ver os policiais, mas acabou sendo abordado por eles.

De imediato, os policiais localizaram um cigarro de maconha jogado no chão, que outro indivíduo que estava na casa, um homem de 20 anos, disse que seria seu pertence. Na casa onde se consumia a droga havia mais três adolescentes e outros dois homens. Durante busca pessoal, nada mais de ilícito foi encontrado com as demais pessoas.

Sobre os disparos de arma de fogo que acontecia no local, os policiais descobriram que se tratava de arma de fogo artesanal de propriedade de um dos abordados, homem de 25 anos, e a arma foi localizada na casa de outro abordado, o homem de 21 anos.

Os policiais encaminharam à delegacia de Polícia Civil os homens de 19 anos e de 20 anos pelo porte da droga, e este último também pela corrupção de menores, já que havia três adolescentes fazendo o consumo de drogas. O cidadão de 25 anos foi encaminhado como proprietário da arma de fogo e indivíduo de 21 anos por ter guardado a arma em sua casa.