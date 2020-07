OCORRÊNCIA PM prende três por tráfico de drogas e corrupção de menores Os suspeitos e a menor foram encaminhados a delegacia de Polícia Civil

31 JUL 2020 - 15h:01 Por Talita Matsushita

Durante a Operação “Bairro Seguro”, policiais da Força Tática da Polícia Militar de Paranaíba fecharam uma boca de fumo, local de venda de entorpecentes, e prenderam três pessoas por tráfico e aliciamento de menor, o fato ocorreu na tarde de quinta-feira (30).

Segundo a PM, os militares estavam no bairro de Lourdes quando abordaram duas mulheres na marginal da BR-158, durante as buscas foram encontrados com uma mulher de 29 anos uma porção de maconha, que pesou 28 gramas, e cerca de R$ 47. No bolso da outra mulher de 22 anos foi localizada outra porção da mesma substância (2g) e cerca de R$ 203 reais em sua carteira.

Ao serem indagadas onde moravam elas levaram os policiais até o local que já haviam denúncias de tráfico. Na residência estava uma adolescente de 16 anos e um homem de 21 anos.

Durante vistoria pelo local, foram localizadas duas balanças de precisão, seis aparelhos celulares (sem comprovação de origem), mais duas porções de maconha que pesaram 10g e outros materiais utilizados para embalar.

Os suspeitos e a menor foram encaminhados a delegacia de Polícia Civil, o caso foi acompanhado por advogados dos três suspeitos, e a menor acompanhada pelo Conselho Tutelar, o caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil.