OCORRêNCIAS PM prende três por violência doméstica no final de semana Ocorrências foram registradas no sábado (1) e domingo (2)

3 FEV 2020 - 16h:31 Por Talita Matsushita

Policiais militares das equipes de radiopatrulha de Paranaíba realizaram o atendimento de três ocorrências de violência doméstica no sábado (1) e domingo (2), que levaram a prisão de três indivíduos.

No sábado (1), por volta das 8h45, policiais militares compareceram a uma residência localizada no bairro Santo Antônio, onde o casal comunicante, homem de 53 e mulher de 52 anos, passou a relatar que seu filho de 23 anos chegou embriagado de madrugada na residência e muito agressivo passou a ameaçar sua mãe e tentou agredi-la com um pedaço de madeira.

Segundo a PM, ele teria sido impedido por populares e em seguida teria entrado em luta corporal com seu pai. O homem confessou as agressões e alegou aos policiais um motivo fútil. Diante disso, foi preso e levado para delegacia de Polícia Civil.

Ainda no sábado, por volta da 16h, os policiais militares, após solicitados por uma testemunha, compareceram a uma residência na Rua Aluizio Garcia Leal, onde haveria uma ocorrência de vias de fato circunstanciada por violência doméstica. No local, a mulher informou aos policiais que seu marido, homem de 59 anos, chegou embriagado da rua e que passou a discutir com ela e em dado momento a empurrou contra o muro da casa lhe causando escoriações pelo corpo. O homem foi conduzido para a delegacia, onde a mulher compareceu para prestar depoimento.

No domingo (2), por volta das 10h30, após solicitados, os policiais militares compareceram a Rua Araxá, onde encontraram um homem de 34 anos em visível estado de embriaguez alcoólica e muito agressivo. A comunicante e vítima, mulher de 35 anos, alegou que seu irmão estava bebendo num bar e chegou à residência muito agressivo, passando a difamá-la e proferia ofensas.

Ainda informou que o ele a agrediu com um pedaço de madeira, o que veio a lhe causar lesões no cotovelo e perna esquerda. Segundo a vítima o homem teria agredido seu padrasto, e pouco tempo depois de sair do local, seu irmão retornou com uma faca para continuar com as agressões. Os policiais constataram as lesões na mulher e que o autor estava muito embriagado. O homem foi preso e levado para a delegacia de Polícia Civil.