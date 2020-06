EDUCATIVA PM realiza blitz com orientações de trânsito e coronavírus

5 JUN 2020 - 16h:53 Por Talita Matsushita

Durante a Blitz educativa no Centro de Paranaíba na quinta-feira (05), por voltas 17h, policiais militares do 13º Batalhão de Polícia Militar realizaram uma blitz educativa em Paranaíba, onde puderam, além de questões relacionadas com segurança no trânsito, orientar a população sobre a prevenção ao covid-19.

Os condutores foram orientados sobre regras de circulação viária e sobre as causas e consequências dos acidentes de trânsito, também receberam informações relacionadas a prevenção a contaminação pelo coronavírus. A blitz ocorreu na rua Generoso Ponce, no centro de Paranaíba, onde cerca de 42 veículos foram abordados.