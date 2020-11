OPERAÇÃO PM realiza 'Saturação da Ilicitude' em Paranaíba A ação faz parte da estratégia de policiamento do comando do 13º Batalhão

23 NOV 2020 - 07h:50 Por Da redação

A Polícia Militar realizou no final de semana a Operação "Saturação da Ilicitude" em Paranaíba. A ação faz parte da estratégia de policiamento do comando do 13º Batalhão, que intensifica o policiamento em locais com maior incidência de crimes, em locais vulneráveis como os acessos à cidade e locais apontados pelos cidadão paranaibanos.

O policiamento ostensivo nas diversas estradas de acesso à cidade de Paranaíba foi realizado por policiais militares da Força Tática e tem como objetivo prevenir a prática delituosa, principalmente os furtos e roubos, e de localizar pessoas foragidas da justiça ou com posse de objetos de crimes.

Segundo a PM, minibloqueios também foram realizados no trânsito de Paranaíba em locais estratégicos, onde foram realizadas abordagem a veículos que além da prevenção a crimes se busca a localizar veículos irregulares, principalmente motocicletas. A PM reforça que estes veículos são utilizadas de forma irregular e colocam em risco os usuários das vias, bem como têm equipamentos em desacordo com as normas vigentes de trânsito, como o caso de escapamentos barulhentos, e perturbam a tranquilidade pública.

A Polícia Militar orienta a população para que contribua com Segurança Pública realizando denúncias através de nosso telefone 190.