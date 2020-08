POLUIÇÃO PMA autua empresa por derramamento de óleo vegetal na BR-158

10 AGO 2020 - 15h:25 Por Talita Matsushita

A Polícia Militar Ambiental de Cassilândia atendeu uma ocorrência com uma carreta do tipo tanque, com derramamento de óleo vegetal, causando poluição do solo à margem da rodovia BR-158, no município de Paranaíba no último sábado. A poluição ocorreu em razão de uma colisão entre duas carretas com o tombamento do veículo Tractor com abertura da tampa do tanque da carreta e derramamento de aproximadamente 30 mil litros de óleo vegetal, de 36 mil litros transportados (carga perigosa), atingindo área à margem da rodovia.

O motorista havia sido socorrido ao hospital. A empresa, proprietária da carga, com domicílio jurídico em Vilhena (RO), foi notificada a realizar a remoção do material contaminante e a recuperação da área degradada. A PMA confeccionou um auto de infração administrativo, sendo arbitrada multa no valor de R$ 5 mil contra a empresa.

De acordo com a polícia, a PMA vai acompanhar a recuperação da área degradada, que está sendo executada pela empresa. Os responsáveis poderão responder por crime culposo de poluição. A pena para este crime é de seis meses a um ano de detenção.