MEIO AMBIENTE PMA flagra máquina de esteira realizando desmatamento ilegal A máquina de esteira foi apreendida e as atividades foram interditadas

3 JUL 2020 - 16h:04 Por Talita Matsushita

Policiais Militares Ambientais de Cassilândia realizavam fiscalização nas propriedades rurais do município de Paranaíba na quinta-feira (2) e flagraram um desmatamento ilegal em execução. O proprietário de uma fazenda, um homem de 45 anos, já havia suprimido 5 hectares de vegetação nativa com uso de uma máquina de esteira, que trabalhava no momento da chegada da fiscalização, sem a licença ambiental. A equipe calcula que o desmatamento seguiria por uma área bem maior caso os Policiais não tivessem fazendo fiscalização preventiva na área.

A máquina de esteira foi apreendida e as atividades foram interditadas. O infrator, residente em Paranaíba, foi autuado administrativamente e recebeu multa de R$ 5 mil. Ele responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção e também foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.