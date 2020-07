INVESTIGAÇÃO Polícia conclui caso de mulher mantida em cárcere e estuprada Vítima foi agredida e estuprada pelo autor durante cinco dias

16 JUL 2020 - 17h:09 Por Alex Santos

Investigação da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Paranaíba (MS), concluiu que um homem, de 59 anos, teria estuprado e mantido em cárcere privado, uma mulher, de 38 anos, além de torturá-la durante cinco dias, em abril deste ano. O crime aconteceu em um imóvel no Bairro de Lourdes. Ela ficou presa desde o dia 06 de abril.

O homem foi preso preventivamente.

Segundo a vítima, o homem a deixou de calcinha, amarrou seus braços e começou as agressões e disse que seria “prenda” dele.

A mulher foi encontrada pela Polícia Militar, no dia 10 de abril, em uma residência na Avenida Paraná, no Bairro de Lourdes, em Paranaíba, após denúncia anônima. Ela contou aos policiais que foi presa no imóvel contra a sua vontade, além de ser submetida a afogamentos em uma caixa d’água, agressões como socos, pauladas e foi estuprada, após acusação de furtar um celular.

As agressões só pararam, após ser obrigada a praticar sexo sem seu consentimento com o autor. A vítima teve ferimentos nas costas, região lombar, na pernas e na cabeça. Na época o autor não foi localizado pela polícia.

Conforme os investigadores, o autor possuía um mandado de prisão, por homicídio em de sua ex-convivente na cidade de Camapuã (MS).

Após o crime pratica em Paranaíba, o homem acabou fugindo. Foi solicitado auxílio de força policiais para a prisão do autor.

Policiais Rodoviários Federais realizaram a prisão do autor em junho, durante abordagem na BR-158, em razão do mandado de prisão pelo crime de homicídio.

Foi pedido a justiça a prisão preventiva do autor.

(Com Assessoria)