TRÁFICO DE DROGAS Polícia incinera quase 3 toneladas de maconha A incineração, conforme a PM, ocorreu na cidade de Aparecida do Taboado

29 MAI 2020 - 14h:35 Por Talita Matsushita

Quase três toneladas de maconha apreendidas em Paranaíba foram incineradas em Aparecida do Taboado na quinta-feira (28). A Polícia Militar reforçou a segurança durante a queima do entorpecente. As drogas incineradas são provenientes das ações das forças segurança pública no combate ao tráfico de drogas em Paranaíba.

A incineração, conforme a PM, ocorreu na cidade de Aparecida do Taboado e contou com forte esquema de segurança. Ao todo foram incinerados 2.940 quilos de maconha.

“As forças de segurança continuarão trabalhando com afinco no combate ao crime e especialmente no combate ao tráfico de drogas para impedir que esse mal assole as famílias de Paranaíba”, diz nota da PM.

Denúncias podem ser feitas anonimamente através do telefone 181 do disque denúncia, do 197 da Polícia Civil e do 190 da Polícia Militar.