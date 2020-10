POLICIAMENTO Polícia Militar intensifica rondas em pontos vulneráveis Conforme a PM, a participação efetiva da comunidade é fundamental

9 OUT 2020 - 15h:14 Por Talita Matsushita

Após denúncia do JPNews de que moradores da rua Walmir Lopes Cançado têm sofrido com a presença de usuários de drogas em um barracão abandona, a Polícia Militar informa que tem feito policiamento ostensivo no local, além disso tem sido intensificado em locais com maior incidência de crimes, e locais vulneráveis como os acessos à cidade e locais apontados pelos cidadão paranaibenses.

Segundo a PM, o local é um ponto crítico e tem sido frequentado por pessoas em atitude suspeita, e passa a ser mais um local a ser constantemente policiado.

As ações da Força Tática nas estradas de acesso à Paranaíba tem sido diariamente realizadas e já resultou na prisão de pessoas e apreensões de armas de fogo.

“A identificação e especificação dos problemas são feitas pela Seção de Operações do 13º BPM, que realiza o trabalho estatístico e o mapeamento criminal, tomando como base as ocorrências já registradas e nas solicitações e informações da população”, diz nota da PM.

Conforme a PM, a participação efetiva da comunidade e a parceria com os meios de comunicação local são fundamentais para a identificação dos problemas. Nesse sentido o comando do 13º BPM fomenta e efetiva a participação comunitária na segurança da região.

A análise das causas desses problemas e a decisão sobre a resposta mais adequada são realizadas pelos oficiais da sede do 13º BPM, assim as equipes policiais são direcionadas para atuarem preventivamente nos horários e locais mais propensos ao acontecimento de crimes. Um local que constantemente era alvo de furtos é o cemitério municipal, mas depois do policiamento orientado à resolução do problema, não foram registrados novos casos.

A avaliação dos impactos das intervenções policiais é constantemente realizada e tem se mostrado eficiente, pois a estratégia de policiamento moderno tem resultado na diminuição dos índices criminais e em maior sensação de segurança aos munícipes.