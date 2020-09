JARDIM PRIMAVERA Polícia Militar prende casal por cultivar maconha no quintal O fato ocorreu na noite de sexta-feira (4), por volta das 19h30

6 SET 2020 - 07h:58 Por Talita Matsushita

Um casal foi preso em Paranaíba após a Polícia Militar encontrar maconha plantada no quintal da casa em que moram, localizada na Avenida Jaime Jerônimo dos Santos, Jardim Primavera. O fato ocorreu na noite de sexta-feira (4), por volta das 19h30.

Segundo a PM, após receber denúncia da existência de uma planta de maconha numa residência no Jardim Primavera a equipe policial encontrou no local um homem de 24 anos, proprietário do imóvel, sua esposa e duas filhas. Durante busca, localizaram o pé de maconha plantado nos fundos da residência, assim, o casal foi preso e conduzido para a delegacia de Polícia Civil.