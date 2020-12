ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA Polícia Militar prende cinco em ocorrência de tráfico Quatro aparelhos celulares e um botijão de gás foram apreendidos

13 DEZ 2020 - 17h:15 Por Talita Matsushita

Policiais Militares da Equipe de Força Tática do 13º Batalhão prenderam três homens e a apreenderam dois adolescentes em ocorrência de tráfico de drogas na sexta-feira (11), em Paranaíba. Por volta das 20h a PM realizava rondas pela Avenida Paraná e se deparou com dois homens num carro, com eles foi encontrado no bolso do homem, de 20 anos, uma porção de maconha (112g).

Conforme a PM, no desenrolar da ocorrência, os policiais se deslocaram até uma residência localizada na Rua Tiradentes, onde um homem de 36 anos, conhecido no meio policial, supostamente trocaria aquela porção de maconha por outra de cocaína. Ao chegarem na casa do suspeito, os policiais perceberem que ele tentou fugir ao ver a viatura, mas os policiais acabaram o abordando na varanda da casa, onde outros dois cidadãos menores se encontravam ingerindo bebida alcoólica e usando entorpecentes.

Sobre a caixa de som que utilizavam, foi encontrada uma porção de maconha (26,5g), também foi localizada uma porção de cocaína (1g). Na bolsa do adolescente de 17 anos foi encontrada duas porções de cocaína (2g), sendo informado que a droga era de propriedade de responsável pela casa e que fora entregue para que o adolescente a comercializasse.

Quatro aparelhos celulares e um botijão de gás foram apreendidos por não terrem procedência lícita comprovada, bem como outros objetos que podem constituir prova do cometimento de tráfico de entorpecentes no local.

Assim, três homens e dois adolescentes foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil por tráfico de drogas e associação criminosa. O homem de 36 anos, dono da casa, também responderá por corrupção de menores.