DENÚNCIA Polícia Militar prende duas mulheres por tráfico de drogas Foram encaminhadas, juntamente com a droga apreendida, para a Delegacia

9 NOV 2020 - 07h:54 Por Talita Matsushita

Na madrugada de domingo (8), policiais militares da equipe de Força Tática do 13º Batalhão, após receberem denúncia, prenderam duas mulheres pelo crime de tráfico de drogas em Paranaíba. Elas foram flagradas com seis trouxinhas de crack, e dinheiro da venda de droga; na casa de uma delas havia maconha pronta para ser vendida.

Conforme a PM, a equipe de Força Tática intensificou o policiamento na Rua Joaquim Barbosa de Freitas, no Centro, onde supostamente estaria acontecendo o tráfico de drogas numa residência.

Os policiais passavam pelo local denunciado quando visualizaram duas pessoas em atitude suspeita. Um homem evadiu-se rapidamente numa bicicleta ao perceber a aproximação policial e uma mulher (de 18 anos) jogou um pequeno objeto sobre o telhado da casa vizinha e tentou adentrar para a residência, mas acabou sendo abordada.

A equipe policial buscou o objeto jogado no telhado e constatou que se tratava de um invólucro de plástico contendo seis trouxinhas de substância do tipo crack (0,9g). Diante do flagrante a mulher confessou que havia acabado de vender quatro trouxinhas da mesma droga para o indivíduo que se evadiu do local. Foi encontrada a quantia de R$ 59 reais em diversas cédulas no bolso da mulher.

Os policiais realizaram busca na casa e encontraram a proprietária da residência, uma mulher de 20 anos, e seis crianças que possuem entre 2 e 7 anos. Foram encontradas mais 03 trouxinhas de maconha (7,3g) e mais R$ 97 reais em dinheiro.

As duas mulheres acabaram presas por tráfico de drogas e foram encaminhadas, juntamente com a droga apreendida, para a delegacia de Polícia Civil.