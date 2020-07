OCORRêNCIA Polícia Militar recupera caminhão furtado em Paranaíba O caminhão estava abandonado na estrada do Guilhermão (MS-483)

13 JUL 2020 - 15h:46 Por Da redação

No domingo (12), policiais militares do 13º Batalhão recuperaram um caminhão F-4000 que fora furtado no último dia 3 em Paranaíba. Os policiais militares já haviam encaminhado à delegacia de Polícia Civil, na sexta-feira (10), o veículo utilizado durante o furto do caminhão.

Os policiais militares tinham conhecimento de furto ocorrido no dia 03 de julho, onde fora levado um caminhão F-4000 que se encontrava estacionado nas mediações da Santa Casa de Paranaíba. Durante a semana, policiais militares conseguiram acesso a imagens de câmeras de segurança localizadas nas proximidades do local do furto e constataram a utilização de veículo Fiesta de cor prata para prática do crime.

Um subtenente da policial militar (que estava à paisana), juntamente com a vítima do furto, conseguiu localizar, no decorrer da semana, uma carteira caída no local do furto, a qual possuía o documento de um veículo com as características idênticas ao veículo utilizado durante o furto do caminhão. Dentro da carteira havia comprovantes de recargas para dois telefones distintos.

Na sexta-feira (10), o veículo Fiesta, que constava no documento, foi localizado estacionado na garagem de uma residência no Jardim Inocência. A proprietária da residência informou aos policiais militares que o veículo foi deixado ali a pedido de um conhecido, pois ele iria viajar. Os policiais militares constataram que se tratava do mesmo veículo que constava na documentação encontrada pelo subtenente no local do furto e que o veículo era semelhante ao que foi filmado pelas câmeras de vigilância nas proximidades do local de furto. Diante disso, levaram o veículo apreendido para a delegacia de Polícia Civil.

Nesse último domingo (13), chegou ao conhecimento dos policiais militares que o caminharão havia sido “remontado” pelos infratores e que seria abandonado na zona rural. Por volta das 11h30, a central de atendimento 190 recebeu informação de que fora avistado um caminhão abandonado na estrada do Guilhermão (MS 483), a 45 quilômetros de Paranaíba, divisa com o Estado de Goiás. A equipe compareceu ao local, constatou que se tratava do caminhão furtado. O veículo foi apreendido e levado para a delegacia de Polícia Civil para os trabalhos investigativos e posterior devolução ao dono.