OCORRÊNCIA Polícia prende homem que ameçou ‘sangrar’ a mãe e irmã O homem tentou fugir a pé, no entanto, foi capturado pelos policias

9 DEZ 2020 - 16h:13 Por Talita Matsushita

Dois homens foram presos em Paranaíba por cometerem ameaça e violência doméstica em Paranaíba. Um indivíduo de 22 anos foi preso após ameaçar de morte sua esposa na frente dos policiais, já o outro homem, de 27 anos, foi localizado e preso por ter ameaçado “sangrar” a própria mãe e sua irmã adolescente.

Conforme a Polícia, por volta das 23h30, após solicitados, os policiais militares foram até a casa situada na Rua Vereador Manoel Messias de Freitas, no Jardim América, onde encontraram uma senhora de 55 anos, a qual relatou que vem constantemente sofrendo ameaças de seu filho de 27 anos, o qual é usuário de drogas. Disse que há pouco seu filho havia ameaçado ela e sua filha adolescente dizendo que as iriam sangrar.

Os policiais militares realizaram rápidas diligências em busca do indivíduo que havia se evadido do local e conseguiram encontrá-lo na Rua José Pereira do Prado. O homem tentou fugir a pé, no entanto, foi capturado pelos policias, sendo levado preso para a delegacia de Polícia Civil.

Ainda na terça a equipe policial militar, às 9h, compareceu à residência localizada na Rua Plínio Antônio de Freitas, onde uma mulher estaria gritando por socorro. Os policiais encontraram no local uma cidadã de 21 anos que informou que num primeiro momento seu marido tentou impedir sua saída da residência para caminhar, mas conseguiu escapar e sair, no entanto, ao retornar para casa, numa segunda tentativa de sair, acabou sendo impedida e sufocada por ele para que ela não pedisse por socorro.

O homem confirmou os relatos de sua esposa e disse que dormiria na casa de sua mãe, no entanto, no momento que saía da casa acabou ameaçando sua esposa ao dizer que ela iria dormir e não iria acordar. O indivíduo recebeu voz de prisão, mas disse que não seria levado pelos policiais, restando a eles utilizarem do uso da força moderada para efetuarem a prisão.