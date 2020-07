TRÁFICO Ponto de comércio de drogas é fechado no Ipê Branco Jovem, de 18 anos, foi preso por tráfico de drogas

12 JUL 2020 - 17h:06 Por Alex Santos

Mais um ponto de comércio de drogas foi fechado pela PM, na última sexta-feira (10), na rua Celma Martins de Oliveira, próximo à Santa Casa, em Paranaíba. Um homem, de 18 anos, foi preso por tráfico de drogas. Outro homem foi autuado por porte de drogas para consumo pessoal. Polícia localizou maconha e crack.

Segundo a ocorrência, a equipe de motopatrulhamento realizava policiamento pela rua Celma Martins de Oliveira, no bairro Ipê Branco, quando avistaram um indivíduo, que agiu de maneira suspeita ao perceber a presença da polícia. Ele foi abordado e foi encontrada uma trouxinha de crack.

Um homem que estava próximo da residência correu para dentro do imóvel, porém, foi pego pela polícia. O rapaz tentou se desfazer de drogas no vaso sanitário. Policia ainda conseguiram pegar dois invólucros com crack.

Foi localizada também uma porção de maconha na residência, além de papelotes utilizados para embalar drogas e cerca de 10,8 gramas de crack na caixa de esgoto do banheiro. Com o autor também foi localizado R$ 116,55 em dinheiro.

O homem, de 18 anos, foi preso por tráfico de drogas e foi encaminhado, juntamente com a droga apreendida, para a delegacia de Polícia Civil.

(Com Assessoria)