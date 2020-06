REPERCUSSÃO Populares lamentam e questionam transferência de comandante da PM Internautas usaram redes sociais para expressar suspresa, lamento e indignação

9 JUN 2020 - 14h:58 Por Leonardo Guimarães

Assim que souberam da transferência do comandante do 13° Batalhão de Polícia Militar de Paranaíba, tenente-coronel Gilberto Gilmar de Santana, após pronunciamento do vereador Ailson de Freitas Binga (DEM) na sessão de segunda-feira (8), internautas manifestaram indignação e contrariedade com a notícia. Binga usou a tribuna da Câmara para informar que soube da publicação de transferência ainda na manhã de segunda-feira (8). O parlamentar também lamentou o fato.

Nas redes sociais, populares publicaram mensagens de surpresa, indignação e revolta.

"A transferência do coronel é um tapa na cara para a gente honrada de Paranaíba. Vai com Deus coronel Santana", publicou Manuel Luiz Rodriguez.

“Estamos perdendo um excelente comandante”, escreveu Ozilda Ferreira.

“Ou! Esse coronel é muito gente boa. Pra que transferir ele? Paranaíba nunca vai para frente mesmo. Nossa que povo nojento.”, publicou Aninha Rezende.

“É por isto a política tá ficando desacreditada”, afirmou José Franciso Cruz.

“Lamentável”, escreveu Francisco Batista de Souza.

“Culpa de perseguição política”, afirmou Romildo.

“Fruto do coronelismo, até quando Pba irá perder ótimos profissionais p outros municípios, tenso.”, questionou Edmilson Villa Rosa.

“Muda e renova essa velharada política Paranaíba”, escreveu Luiz Antônio Barbosa.

“É triste mesmo, parabéns pelo posicionamento Binga.”, pontuou Gabriel.

“E binga, bem colocado suas palavras e um excelente comandante”, publicou José Luiz.

O caso

O vereador Ailson Freitas “Binga” (DEM) usou a tribuna da Câmara para informar e lamentar a transferência do comandante do 13° Batalhão de Polícia Militar de Paranaíba (MS), tenente-coronel Gilberto Gilmar de Santana, para a capital Campo Grande. O parlamentar afirmou que soube da publicação feita em Diário Oficial nesta segunda-feira (8).

Binga afirmou ser uma perda gigantesca. “É uma pena a transferência do coronel que fez e estava fazendo um ótimo trabalho no município. Um homem sensato e íntegro”, disse.

O vereador afirmou que o 13° Batalhão tem sofrido injustiças, fazendo alusão a criticas feitas por outro vereador. Recentemente o vereador Andrew Robalinho (MDB) usou a tribuna da Câmara para criticar a presença do sargento Marco Antônio Benites em entregas de cestas-básicas arrecadadas em Lives e ações solidárias, evocando uma suposta pré-candidatura do policial. “Em momento algum eu ouvi a Polícia Militar afirmar que tem candidato oficial a vereador. E se tiver, o que há de errado? Esses trabalhos sociais sempre foram feitos pelos policiais”, disse.

Binga ressaltou trabalhos socioeducativos desenvolvidos pelos policiais, sob o comando do coronel. “Quero parabenizar a Polícia Militar pelo Promuse, pelo Projeto Reação, pelo Proerd, que são trabalhos de prevenção do uso de drogas e proteção a mulher. Trabalhos em prol de pessoas carentes que, às vezes, nós vereadores não fazemos, a Polícia Militar está fazendo”, afirmou.