CAMPANHA DE VACINAÇÃO Postos de saúde ficam sem vacinas contra gripe influenza Estoque enviado pelo governo federal teria sido insuficiente

23 MAR 2020 - 15h:25 Por Alex Santos

As 1,4 mil doses de vacinas destinadas a Paranaíba para a campanha nacional de vacinação contra a gripe influenza, iniciada nesta segunda-feira (23), se esgotaram em poucas horas, e postos de saúde do município não contam mais com as vacinas. Previsão é aplicar 13 mil doses da vacina contra gripe influenza, segundo a prefeitura.

Por meio da assessoria, Vânia Zangrossi, coordenadora de imunização, disse que a previsão do município era receber seis mil doses da vacina, porém, o governo está encontrando dificuldade na produção e entrega da vacina. “A campanha foi antecipada e um mês e Governo Federal. Demos prioridade aos profissionais da saúde e os bombeiros e o restante foi enviado para as unidades, não foi suficiente”, falou.

CAMPANHA

O calendário de vacinações contra a gripe para o público alvo segue até o dia 15 de abril. A estimativa é aplicar 13 mil doses da vacina contra a gripe influenza no município. “Precisamos da paciência e compreensão de todos”, disse a coordenadora.

De acordo com o Ministério da Saúde nesta primeira etapa, os públicos prioritários são pessoas acima de 60 anos e trabalhadores da saúde. Serão três etapas em datas e para públicos diferentes. Ao todo, cerca de 67 milhões de pessoas devem ser vacinadas.

A segunda fase da campanha de vacinação começa no dia 16 de abril. Os comtemplados nesta segunda fase serão os professores de escola públicas e privadas, profissionais de segurança e salvamento, além de portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

O dia “D” de mobilização nacional para a vacinação acontece no dia 9 de maio. Nesta data, os 41 mil postos de saúde ficarão abertos para atender todos os grupos prioritários.