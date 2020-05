CONTRABANDO PRE apreende carga de cigarros contrabandeados avaliada em mais R$ 2 mi Caminhão estava carregado com cerca de 500 mil maços de cigarros

21 MAI 2020 - 18h:25 Por Alex Santos

A Polícia Rodoviária Estadual de Paranaíba apreendeu na tarde desta quinta-feira (21) um caminhão carregado com cerca de 500 mil maços de cigarros contrabandeados. O caminhão com placas de Cassilândia foi localizado na MS-310 região do distrito do Alto Santana, em Paranaíba.

Após 25 quilômetros de perseguição o condutor abandonou o veículo e fugiu, MAS não foi localizado. A carga segundo a PRE é avaliada em mais de R$ 2 milhões.

Segundo informações da PRE ao JPNEWS, uma equipe realizava fiscalização na base localizada na MS-240 e notaram movimentação suspeita de veículos no local. Após as suspeitas realizaram fiscalizações na região e estradas vicinais, quando próximo ao distrito do Alto Santana localizou o caminhão.

Ainda conforme a PRE, o condutor do caminhão com placas de Cassilândia (MS) fugiu em alta velocidade e para tentar dificultar a aproximação o condutor jogou o caminhão de um lado para outro.

O condutor pulou do veículo em movimento que acabou batendo em um barranco. O homem fugiu e não foi localizado. A apreensão é avaliada e mais R$ 2,5 mi.