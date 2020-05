PESQUISA Preço mais baixo do etanol é de R$ 2,98 e gasolina R$ 4,14 Já o diesel mais barato é encontrado a R$ 2,84 o comum e R$ 2,89

11 MAI 2020 - 14h:22 Por Talita Matsushita

Em Paranaíba o preço do combustível, mesmo com três quedas nas refinarias, tem sido encontrado na maioria dos postos a R$ 4,19 o litro da gasolina, R$ 2,99 o etanol, e diesel comum R$ 3,09 e o S-10 R$ 3,19. O preço mais baixo do etanol e gasolina foi de R$ 2,98 e R$ 4,14 em um mesmo posto. Já o diesel mais barato é encontrado a R$ 2,84 o comum e R$ 2,89 o S-10.

De acordo com levantamento feito pelo JP NEWS, no posto onde o diesel é encontrado mais barato o valor do litro da gasolina e etanol é o mais caro na cidade, chegando a R$ 4,42 e R$ 3,99 respectivamente.

Nos outros postos o preço não varia e é de R$ 4,19 o litro da gasolina, R$ 2,99 o etanol e R$ 3,09 o diesel comum e R$ 3,19 o S-10.

Estado

O preço médio da gasolina fechou o período de 3 a 9 de maio custando abaixo de R$ 4 em Mato Grosso do Sul, segundo a pesquisa semanal da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). O litro do combustível ficou em R$ 3,91 entre os 86 estabelecimentos pesquisados.

O valor mais baixo foi encontrado a R$ 3,73, em Campo Grande, e o mais alto a R$ 4,69, em Corumbá. O preço médio na Capital na última semana foi de R$ 3,81.