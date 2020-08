CONFIRMADO Prefeito anuncia que não vai disputar a reeleição e PSDB fica sem candidato Alegando razões de caráter pessoal, o prefeito deixa de comparecer a entrevista revelando que não é mais candidato

29 AGO 2020 - 11h:02 Por Talita Matsushita

O prefeito de Paranaíba, Ronaldo José Severino de Lima (PSDB) revelou que não é mais pré-candidato na disputa pela Prefeitura, desistindo de disputar a reeleição. A informação foi confirmada pelo próprio chefe de executivo ao ser questionado se participaria da série de entrevistas da Rádio Cultura FM Paranaíba 106,3 MHz com pré-candidatos a prefeito.

A entrevista havia sido marcada em 30 de julho, data em que o prefeito ainda estava disposto a disputar reeleição. Porém, na tarde de segunda-feira, ele confirmou que não disputará o cargo.

A desistência de Ronaldo já circulava nos bastidores, tanto que antes de confirmar que seria pré-candidato, era dada como certo que ele não entraria na disputa. A informação é de que por motivos pessoais ele não concorrerá.

Em meados de julho o vereador Paulo Borges Bevilaqua da Silva (Bodinho-PSDB), correligionário de Ronaldo disse durante o uso da tribuna na Câmara que ainda não havia definição. Dias após a declaração de Bodinho, Ronaldo chegou a dementi-lo.

Em função disso, o PSDB não deve ter candidato na eleição deste ano e possivelmente apoiará um dos nomes apresentados.

“Muitos perguntam se o Ronaldo é pré-candidato e essa é uma decisão que ele vai tomar e a decisão que ele tomar nós do PSDB vamos respeitar. Nós que somos vereadores do PSDB. O diretório do PSDB somos grandes e o que temos que fazer é ajudar a realizar obras”, disse Bodinho durante discurso na Câmara.

O vereador ainda criticou quem usa a tribuna para fazer politicagem. “Nós temos que se unir, por que é isso que Paranaíba merece”, finalizou.

Candidatos

Os pré-candidatos em Paranaíba são: Renato Tosta (Avante), Fredson Freitas (Podemos), Edson Gama (Republicanos), Sindoley Moraes (PSL), Diogo Robalinho (MDB), Ailson Freitas (DEM) e Maycol Queiroz (PDT).

A pré-campanha eleitoral já começa a ter definições. Dois pré-candidatos já anunciaram quem serão seus vices e o primeiro a falar foi Fredson Freitas (Podemos) que anunciou a ex-vereadora e correligionária Alcita Ferraz como sua pré-candidata à vice para disputar as eleições 2020.

“O nome da Alcita é unanimidade dentro de nosso grupo. Todos têm profunda admiração pela pessoa que ela é e pelos serviços prestados por nossa cidade”, disse Fredson.

Quem também já anunciou o nome do vice foi Sindoley Morais (PSL) que oficializará na terça-feira (1º) o nome do médico e estreante na política Walber Ramos.

“Não há palavras jogadas ao vento, e sim compromisso com o bem comum”, disse Sindoley.