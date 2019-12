EXTRAORDINÁRIA Prefeito convoca vereadores para aprovar restaurante popular O presidente destacou que o projeto deveria ser aprovado em 2019 tendo em

30 DEZ 2019 - 13h:30 Por Talita Matsushita

Os vereadores de Paranaíba aprovaram durante sessão extraordinária nesta segunda-feira (30) a criação de um restaurante popular. O projeto foi enviado pelo prefeito Ronaldo José Severino de Lima (PSDB) e precisava ser aprovado ainda em 2019.

Dez dos treze vereadores participaram da sessão, faltaram apenas os vereadores Carlos Renato Garcia Rios, Paulo Henrique Cançado Soares e Pedro Correa.

O presidente da Câmara, Nelo José da Silva, explicou que o pedido de sessão extraordinário ocorreu na sexta-feira (27) pelo prefeito. “Um projeto de suma importância para Paranaíba e população de baixa renda”, disse.

Nelo destacou que em várias cidades no Brasil existe este tipo de atendimento, com isso, ele diz que é com muita alegria que fecha o ano com a votação de um projeto de tamanha importância.

“Um preço acessível, estamos falando de R$ 1, que seja R$ 2 a refeição de qualidade, que será fiscalizada pela Câmara. Nós vamos exigir que seja de qualidade. Quero salientar que apenas na Lei, na teoria, mas está aprovado, agora vamos ver na prática”, salientou.

O presidente ainda destacou que o projeto deveria ser aprovado em 2019 tendo em vista o ano eleitoral que será 2020. “O prefeito achou que fosse necessário votar neste ano e nós acatamos”, disse.

Um casal presente na sessão disse que o prefeito teria usado a ideia deles em criar o restaurante popular, inclusive apresentaram a alguns vereadores conversas em aplicativos de mensagens onde eles teriam falado para o prefeito do desejo de criar um restaurante com preço acessível para população de baixa renda.