TRANSIÇÃO Prefeito eleito ainda não definiu equipe Maycol Queiroz não quer interferir na eleição da Câmara e assume o cargo com expectativa de aumento do ICMS do município

21 NOV 2020 - 08h:55 Por Talita Matsushita

Paranaíba será administrada de 2021 a 2024 pelo prefeito Maycol Henrique Queiroz de Andrade (PDT), eleito com 35,21% dos votos válidos, equivalente a 7.674 votos conquistados em uma eleição bastante disputada, que teve entre os candidatos o ex-prefeito e ex-deputado Diogo Tita (MDB). O atual prefeito, Ronaldo Miziara (PSDB), decidiu não concorrer à reeleição após quatro anos à frente do Executivo.

Maycol deve iniciar na próxima semana o processo de transição da administração municipal a equipe que comandará o processo ainda não foi divulgada, nem mesmo possíveis nomes para ocupar as secretarias. Nos bastidores especula-se nomes que estiveram presentes na campanha de Maycol, como o do ex-vereador Damião Martins Ferreira, que pode assumir uma pasta ou mesmo indicar algum nome, os correligionários Deoclésio Pereira Souza Júnior (Juninho do Késio) e Jane Paula da Silva Colombo devem ficar mais próximos do prefeito e assumir funções no gabinete. Uma parte dos médicos da cidade abraçou a campanha de Maycol e liderados por Mario Minor Murakami devem entrar em consenso sobre um nome para a pasta da Saúde.

Durante a semana após a vitória, ele parabenizou os adversários e tem buscado, segundo ele, extrair de cada um deles o melhor para o município. Quanto à Câmara, ele fez apenas um pedido, que os vereadores eleitos pelo PDT estejam unidos e afirmou que não irá interferir no processo de escolha da Mesa Diretora.

Nesta semana a atual administração informou que Paranaíba terá aumento de arrecadação em 2021 com os índices provisórios de distribuição proporcional do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), com isso o Município terá aumento no rateio dos dividendos do estado.

De acordo com a Resolução 3.123, o município deve ter aumento de repasse na cota a que têm direito da arrecadação do tributo estadual. O índice atual está em 1,1728% e deve subir para 1,3111%.

Maycol Queiroz

Maycol Queiroz de Andrade tem 38 anos, cumpriu dois mandatos de vereador, nas eleições de 2012 foi o vereador mais votado na cidade e em 2015 assumiu a presidência da Câmara Municipal. Maycol perdeu em 2016 por apenas 212 votos para o atual prefeito Ronaldo José Severino de Lima(PSDB). Ele apostou no nome de uma mulher, “que nunca esteve na política”, para vice, Rosely Aparecida, esposa do ex-prefeito José Garcia de Freitas (Zé Braquiara).