POLÍTICA Prefeito participa de reunião com equipes de transição O atual prefeito recebeu a equipe nomeada pelo prefeito eleito Maycol Queiroz

1 DEZ 2020 - 16h:10 Por Talita Matsushita

A primeira reunião da equipe de transição de mandato ocorreu na manhã de terça-feira (1°) no gabinete do prefeito Ronaldo José Severino de Lima (PSDB). O atual prefeito recebeu a equipe nomeada pelo prefeito eleito Maycol Henrique Queiroz de Andrade (PDT) para dar início no processo.

O encontro foi marcado pela apresentação da equipe e foram discutidos temas como pandemia, previdência social, folha de pagamento e precatórios, áreas que preocupam a atual gestão e também a próxima gestão municipal. A equipe se reunirá novamente na manhã de quarta-feira (2), onde documentos já começarão a ser solicitados. Conforme Adailda Lopes, muitos documentos considerados importantes já estão encaminhados pela atual gestão, por isso, acredita que mesmo com o prazo de um mês será possível repassar as informações necessárias para a equipe do próximo prefeito.

Participaram da reunião: Débora Queiroz, secretária de saúde, a procuradora do município, Adailda Lopes, Longuinho Alves, secretário de governo, Túlio Botelho, da obras, além dos nomeados do prefeito eleito: Alexandre Borges, Jane Paula, Deoclécio Júnior, Mario Murakami, Marcelo Facin, Felipe Martins e Wuilon Filho.