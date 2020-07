2020 Prefeito se diz pré-candidato e afasta boato de desistência Miziara mesmo sem entusiamo não admite deixar a disputa pela prefeitura

11 JUL 2020 - 08h:30 Por Talita Matsushita

O prefeito de Paranaiba, Ronaldo José Severino de Lima, o Miziara (PSDB) procurou ontem afastar as noticíais de que poderia desistir de disputar a reeleição. Ele vinha adiando uma definição e assegurou ontem que é pré-candidato do PSDB.

A manifestaçãose deu em função da notícia de que ele, por razaões pessoais, preferiria apoiar outro nome. Ao se garantir como pré-candidato, Miziara foi laconíco. Usou apenas três, quatro palavras. “Sou pré candidato”, e ao comentar as notícias de sua desistência resumiu: “especulações”.

Pouco envolvido nas articlações políticas e praticamente isolado poiticamente, Miziara vinha adiando sua definição. Ontem rompeu o silêncio para dizer que é pré candidato, mas não chega a convencer os companheiros que tinham conhecimento de uma tendência difererente. Prevalece no entanto a manifestação do prefeito candidato.

O vereador Paulo Borges Bevilaqua da Silva (Bodinho), correligionário de Ronaldo disse na tribuna na Câmara que ainda não havia definição.

“Muitos perguntam se o Ronaldo é pré-candidato e essa é uma decisão que ele vai tomar e a decisão que ele tomar nós do PSDB vamos respeitar. Nós vereadores do PSDB, o diretório do partido , somos grandes e o que temos que fazer é ajudar a realizar obras”, disse durante discurso em que praticamente admitia a possibilidade do prefeito não disputar a recondução a um novo mandato.