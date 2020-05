MINISTÉRIO PÚBLICO Prefeitura acata recomendação e divulga dados do coronavírus Paranaíba já recebeu R$ 1.844.704,60, divididos em cinco repasses

26 MAI 2020 - 08h:05 Por Talita Matsushita

Após o Ministério Público recomendar a criação de um link para que os paranaibenses possam acompanhar as receitas e despesas relacionadas ao coronavírus em Paranaíba, a Prefeitura disponibilizou os dados no Portal da Transparência.

Na aba Sobre Covid-19 está disponível os oito decretos publicados pela Prefeitura com medidas de prevenção ao coronavírus, além de uma Lei, que cria o Fundo Emergencial de Combate à Covid.

Paranaíba já recebeu R$ 1.844.704,60. Foram cinco repasses entre 27 de abril e 11 de maio, no Portal não consta de o recurso é federal ou estadual, apenas Ações de saúde para enfrent. COVID 19- Bloco de Custeio ASPS, Componente Limite Fin.MAC - COVID 19 - Bloco de Custeio ASPS e Custeio das Ações de Prevenção, contenção e combate COVID 19.

O maior recurso foi no valor de R$ 903.500, em seguida R$ 634.505,08, R$ 156.340,07, R$ 119.755,11, e R$ 30.604,34.

Foi publicado ainda que a Prefeitura gastou até o momento R$ 158.840,07. A maior parte, R$ 156.340,07 é referente as despesas com a Santa Casa, em consonância com o programa de reestruturação e contratualização dos hospitais filantrópicos no SUS em MS (HFSUS). O dinheiro foi usado para custeio das ações de prevenção, contenção, combate e mitigação à pandemia do corona vírus - covid-19. A despesa tem a participação do Estado de MS, por meio da Secretaria de Estado de Saúde.

A Prefeitura ainda gastou o equivalente a R$ 1.200 com a compra de álcool isopropílico. O material foi utilizado para higienização e desinfecção de materiais utilizados por servidores no combate à covid-19.

Consta ainda o gasto de R$ 2.500 com propaganda volante para divulgação do combate a covid-19. Foram contratadas 50 horas de propaganda volante para divulgação do decreto municipal 631 prorrogando o decreto 609 para o combate covid-19.