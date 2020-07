PARANAÍBA Prefeitura arrecada 18,5% a mais no primeiro semestre Aumenta a capacidade da prefeitura para investir em obras e serviços

25 JUL 2020 - 09h:04 Por Talita Matsushita

A Prefeitura de Paranaíba arrecadou 18,5% a mais no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a secretaria de Finanças. Este cálculo não considera a inflação no período. De janeiro a junho de 2020, o Executivo recebeu R$ 73 milhões.

O secretário de Finanças Júlio Cabrera, revela que em 2019, no mesmo período, foram arrecadados R$ 66,5 milhões. “O resultado visto deste modo é maravilhoso, já que havia previsão de queda nas receitas devido à pandemia do novo coronavírus”, reconheceu.

O principal fator foi o auxilio financeiro da União e do Estada por meio dos programas de enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).

Paranaíba recebeu no primeiro semestre ao menos R$ 8,2 milhões de transferências dos governos federal e estadual para o combate ao coronavírus e outras despesas relativas. “Ajudou e muito o caixa do município”, pontuou.

Os meses de março, abril, maio e junho tiveram a arrecadação dos recursos próprios menores, se comparados com o mesmo período de 2019.

Do total previsto de arrecadação para o ano de 2020, que é de R$ 156 milhões, sem levar em conta os repasses para o enfrentamento do COVID-19, 41,5% chegaram no primeiro semestre, enquanto que no mesmo período no ano de 2019 a Prefeitura já havia arrecadado 50%.

Devido à pandemia, a Prefeitura de Paranaíba deixou para lançar o IPTU/2020 neste segundo semestre. Essa situação faz o Município avaliar que o segundo semestre não deverá ser tão ruim para o caixa do Executivo.

“As receitas municipais sofreram quando analisamos o montante disponível ao município para despesas gerais (pessoal, fornecedores, material de consumo, etc). Os números inflados por recursos vinculados ao combate a pandemia” diz uma Nota Técnica emitida pela Secretaria de Finanças.