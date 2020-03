CORONAVÍRUS Prefeitura confirma suspeitas de covid-19 em Paranaíba Informação surge após contradição entre boletim e entrevista do governo estadual

19 MAR 2020 - 19h:20 Por Leonardo Guimarães

A Prefeitura de Paranaíba (MS) recua e afirma que há duas pessoas com suspeitas de contaminação por coronavírus sendo monitoradas no município. De acordo com a nota, os casos foram inseridos no sistema após fechamento diário.

A confirmação veio após publicação com base no boletim diário do governo estadual, atualizado por volta das 16h de quinta-feira (19), em que o município não figurava entre cidades com casos confirmados.

A única suspeita de contaminação na rede municipal de Saúde se tratava do italiano atendido na Santa Casa e que teve exame negativo para a doença em Aparecida do Taboado, também no Mato Grosso do Sul. Porém, poucos depois, em entrevista coletiva em uma LIVE no Facebook, a Secretaria de Estado de Saúde comunicou que Paranaíba monitorava dois casos suspeitos

De acordo com informações apuradas pelo JPNEWS, uma das pessoas monitoradas se trata de uma assistente social que teria atendido uma pessoa recém chegada da Belgica e que também apresentou sintomas. Ela segue em isolamento. Há também a informação não oficial de que um casal também teria apresentado os sintomas e estaria sendo observado.