EDUCAÇÃO SANITÁRIA Prefeitura contrata projeto 'Turminha do Bem' por R$ 253 mil O Plano é composto por ações preventivas e materiais didáticos impressos

16 SET 2020 - 14h:33 Por Talita Matsushita

A Prefeitura de Paranaíba contratou uma empresa para prestação de serviços para execução exclusiva do Plano de Orientação Covid-19 chamado de projeto Turminha do Bem, que visa promover a educação sanitária, através de hábitos de higiene, diante do enfrentamento do novo Coronavírus. O valor do contrato é de R$ 253.340.

A contratação foi publicada em Diário Oficial e o Plano é composto por ações preventivas, materiais didáticos impressos específicos, suporte técnico e pedagógico, plataforma digital (EAD), fornecimento de kits de prevenção e execução das atividades, conforme Plano de Trabalho e Cronograma de Execução , sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Paranaíba.

A empresa é Ph Cosmetics Global, Indústria, Comércio Varejista, Atacadista & Editora Eireli, com prazo até 31 de dezembro. A empresa é situada em Campo Grande e tem como descrição a fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, além de edição de livros, serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; e treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Turminha do Bem

Conforme a empresa, a Ph Cosmetics Indústria & Editora tem este projeto voltado para as crianças. Um dos grandes desafios é ensiná-los sobre a importância dos cuidados pessoais (higiene pessoal), cuidados com o planeta (meio-ambiente) e os cuidados com os ambientes pessoais e coletivos (ambientes limpos).

E para ajudar nesta incrível missão, temos a ajuda dos super-heróis: Bacbem, que sabe tudo sobre higiene pessoal; o Raio, que sabe tudo sobre meio-ambiente; e o Kito, que conhece como ninguém o ciclo do vetor da dengue e em como manter os ambientes bem limpinhos. Faça parte desta grande equipe e se torne um guardião do planeta.