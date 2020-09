R$ 5 MIL Prefeitura já multou sete por não cumprir isolamento A multa é alta, mas mesmo assim tem gente que não cumpre os decretos

19 SET 2020 - 09h:30 Por Talita Matsushita

Paranaíba registrou nesta semana mais um caso de descumprimento de isolamento social compulsório. A Vigilância Epidemiológica não informou os dados do infrator, nem mesmo as circunstâncias do descumprimento, apenas que no município mais uma pessoa arriscou e terá agora que pagar a multa de R$ 5 mil imposta por ter saído de casa enquanto estava convalescendo com Covid-19.

O município registra sete pessoas que descumpriram a regra de isolamento e que responderão criminalmente. Com mais esta ocorrência, o município contabiliza a sete pessoas que não cumpriram a regra.

A pena prevista para o crime é de detenção de um mês a um ano, além de multa. “A partir do momento que elas passam a frequentar as ruas da cidade e ambientes fechados por outras pessoas, essas pessoas levam um risco muito grande a quem está saudável. A gente só vai conseguir frear essa pandemia se cada um cumprir o seu papel”, disse o promotor de Justiça Ronaldo Vieira Francisco.

Segundo ele, somente será possível garantir a redução do risco de contágio e garantir que todos aqueles que forem infectados e que desenvolvam as formas graves da doença consigam o tratamento necessário, se forem adotadas e efetivamente cumpridas as medidas restritivas contidas nas normas postas e direcionadas ao combate da Covid-19.

Em Paranaíba 85 pessoas estão isoladas e 413 estão recuperados da doença, além do registro de mais de 515 casos confirmados até a quarta-feira (16).