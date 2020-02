LICITAÇÃO Prefeitura licita kits escolares após início do ano letivo Neste ano ainda não foi divulgado para quando está prevista a entrega dos kits

11 FEV 2020 - 10h:07 Por Talita Matsushita

A Prefeitura de Paranaíba publicou nesta terça-feira em Diário Oficial a licitação para compra de kits escolares para os alunos da rede municipal. O certame será no dia 27 de fevereiro, às 8h no Paço Municipal. O processo licitatório será na modalidade menor preço por item.

A publicação diz que o objeto da licitação é a contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição de kits escolares, para atender as necessidades das Escolas e CEINFS da Secretaria Municipal de Educação do Município de Paranaíba.

No ano passado também houve atraso na entrega dos kits escolares, que só ocorreram no mês de abril, dois meses após o início das aulas. A licitação teve valor de R$ 177.547, com aditivo de R$ 9.935 no mês de maio.

Neste ano ainda não foi divulgado para quando está prevista a entrega dos kits escolares e novos uniformes escolares, mesmo com o início do ano letivo. A entrega de uniformes também teve atraso e ocorreu juntamente com os kits. Cada aluno recebeu duas camisetas em 2019.

Em 2019 foram adquiridos 900 kits para a educação infantil, que tiveram valor de R$ 61,80 cada; 1.600 para os anos iniciais com o valor de R$ 51,21 cada; e 800 para os anos finais e EJA custando R$ 37,57 cada. No aditivo foram adquiridos mais 150 kits para os anos iniciais e 60 para os anos finais e EJA.

No kit do ano passado havia agenda escolar, apontador, lápis de escrever e lápis de cor, borracha, canetinha para pintura, caderno de desenho, giz de cera, cola e caderno de brochura, além de outros materiais.