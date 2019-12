PRAÇA DA REPÚBLICA Prefeitura licita lavagem da Praça, banheiros, bancos e fontes Praça da República deverá receber limpeza neste fim de ano

16 DEZ 2019 - 15h:16 Por Talita Matsushita

A Prefeitura de Paranaíba publicou nesta segunda-feira em Diário Oficial o resultado da licitação para lavagem da Praça da República. O valor a ser pago será de R$35.400, conforme a publicação, para lavar o local três vezes ao ano, sendo que cada lavada terá custo de R$ 11.800.

De acordo com o edital, justifica-se a limpeza da Praça da República na área central da cidade de Paranaíba, para devida manutenção, conservação e higienização do local público para melhor atendimento à população.

O edital diz ainda que os serviços serão realizados na Praça da República na área centra da cidade, semestralmente, compreendendo o período que antecede o aniversário da cidade (4 de julho) e as festividades de final de ano (Natal).

Os serviços de lavagem do piso da Praça da República serão feitos com produtos químicos a base de ácido muriático, diluição de 10% a 12% e detergente amoníaco, para remoção do barro e sujeiras das pedras do piso, assim como a lavagem dos bancos, para remoção das sujeiras e encardidos.

A licitação inclui a lavagem das fontes ao lado da Igreja Matriz e a fonte central da Praça da República e deverá remover limos, iodos e encardidos dos pisos e azulejos.

Os banheiros também devem ser lavados com produtos químicos apropriados a base de água sanitária, ácido muriático, diluição de 10% a 12% e detergente amoníaco, para remoção de sujeiras, bactérias e encardidos dos pisos.

O contrato tem prazo estimado em 12 meses, podendo ser prorrogado a critério da Prefeitura.