MEIO AMBIENTE Prefeitura licita manta termoplástica para aterro sanitário No mês de setembro a Prefeitura adquiriu o mesmo produto pelo valor de R$10.932

23 NOV 2020 - 08h:47 Por Talita Matsushita

Publicação no Diário Oficial de Paranaíba informa que a Prefeitura Municipal licita a contratação de empresa especializada no ramo de impermeabilização em geomembrana (manta termoplástica lisa) tipo PEAD para o Aterro Sanitário. O processo será no próximo dia 8 às 8h.

A licitação está sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação. O processo será na modalidade tomada de preços do tipo menor preço global, que será regido pela Lei Federal nº 8,666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente.

No mês de setembro a Prefeitura adquiriu o mesmo produto pelo valor de R$10.932,66. Na época, a Prefeitura precisou trocar as mantas que pois as antigas foram danificadas por animais devido à invasão ultrapassando o cercamento do local e para evitar contaminação do solo com futuros depósitos de lixo, fez-se necessário a aquisição das mantas, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.