PREGÃO Prefeitura licita teste rápido para profissionais da saúde Serão cotados preços para compra de 1 mil testes rápidos

16 MAI 2020 - 14h:39 Por Talita Matsushita

A Prefeitura de Paranaíba publicou em Diário Oficial na quinta-feira (14) pregão para compra de 1 mil testes rápidos que poderão ser utilizados por profissionais de saúde que apresentarem sintomas gripais durante a pandemia da Covid-19. O tipo de pregão será do menor preço por item.

Segundo o edital, a tomada de preços será no Paço Municipal na próxima quinta-feira (21) às 10h na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Paranaíba. Os preços registrados no procedimento terão validade de seis meses a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços. Estima-se a licitação o valor máximo de até R$ 208.750.

Basicamente, esse tipo de exame aponta se a pessoa teve ou não contato com o vírus. Quando uma pessoa entra em contato com o vírus, o organismo inicia a produção de anticorpos como um mecanismo de defesa. No entanto, é preciso aguardar alguns dias até que a quantidade desses anticorpos seja detectável em um teste (janela imunológica).