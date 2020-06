€EXPLOSÃO€ Prefeitura Municipal se tornou foco de contaminação pelo coronavírus “explosão” > De uma hora para outra cidade saltou de 12 para 64 novos casos, mas não mudou internações

20 JUN 2020 - 08h:00 Por Talita Matsushita

Paranaíba registrou explosão de casos da Covid-19 após testagem em massa feita nos funcionários da Prefeitura. A cidade que amanheceu na segunda-feira (15) com 12 casos confirmados encerrou aquele dia com 74 testes positivos, com registro de 62 funcionários confirmados. A partir daí houve grande procura por testes em laboratórios particulares, que acabou encontrando mais casos confirmados.

Na quarta-feira o boletim trazia novos 93 casos, porém um grande número de pessoas já havia tido contato com o novo coranavírus, mais de 50. Quarenta estão em isolamento domiciliar, apenas uma pessoa está internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

A cidade contabiliza ainda duas mortes.

A médica infectologista Lauren Zogbi explica que os números comprovaram as evidências de que o vírus está circulando em Paranaíba. “Já era orientado e informado, principalmente que o pico da doença seria em junho e essa testagem em massa só fez comprovar que o vírus circulava na cidade”, disse.

Ela ainda destaca que não há motivo para que pessoas que não apresentem sintomas procurem fazer teste rápido, segundo ela, é preciso fazer o isolamento social, que em Paranaíba registra até 40% de segunda a sexta-feira e finais de semana chega a 50%.

“A gente vem alertando a população e nada mudou. A única coisa que podemos fazer no momento é isolamento social, lavagem das mãos e isso só depende da população”, frisou.

Funcionários que tiveram resultado negativo para o teste trabalharam normalmente durante a semana, porém alguns informaram o medo de voltar ao prédio público, que foi considerado um dos locais da cidade com alto risco de contaminação pelo novocoronavírus.

TESTAGEM EM MASSA

Dois funcionários públicos já haviam testado positivo nos últimos dez dias, o primeiro é um homem de 33 anos, que teve o resultado divulgado no dia 5 de junho, além dele mais quatro pessoas da família tiveram resultados positivos, uma delas era a avó dele, uma idosa de 821 anos, que não resistiu e morreu na segunda-feira 15.

O segundo é um motorista de 42 anos que testou positivo na sexta-feira (12). Ambos funcionários públicos seguem em isTESolamento domiciliar.

O prefeito Ronaldo José Severino de Lima realizou o teste rápido na última semana e o resultado foi negativo.