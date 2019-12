ALAGAMENTO Prefeitura não previne e chuva alaga Paranaíba A cidade não conta com um sistema eficiente de drenagem de águas pluviais

22 DEZ 2019 - 19h:51 Por Alex Santos

A forte de chuva que caiu sobre Paranaíba na tarde deste domingo (22), registrou diversos pontos de alagamentos pela cidade. A região central e bairros localizados nas regiões de baixada e sem infraestrutura foram os mais atingidos água. Na região central cidade o trânsito de pedestres e veículos ficou impossível, na rua Maria Antônio houve registro de alagamento, a água quase invadiu estabelecimentos comerciais da região.

Município sofre com deficiência no escoamento da água das chuvas e falta de pavimentação asfáltica em regiões mais carentes da cidade.

A chuva forte também aumentou consideravelmente o volume de água do Córrego Fazendinha, no prolongamento da Avenida Durval Rodrigues Lopes, o principal canal que corta a cidade chegou a sua capacidade limite de escoamento. A água chegou a tomar parte de alguns locais na avenida.

Outra região com registro de alagamentos foi nos Bairros Santa Lucia e Daniel 7. Na rua Balbino da Costa Moreira, região próxima do CEINF Cáio Borges Bevilaqua, a água tomou completamente da rua e quase invadiu residências da região. Uma moradores da localidade registrou em vídeo o momento da enxurrada e momento em que um veículo é arrastado para um buraco da rua.

Recentemente o JPNEWS esteve na região registrando a situação da rua Balbino da Costa Moreira. Moradores da região tiveram que improvisar uma passarela para ter aceso a rua, o local não possui pavimentação asfáltica e galeria de escoamento da chuva.

