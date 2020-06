CORONAVÍRUS Prefeitura realiza testagem em massa em funcionários O prefeito Ronaldo José Severino de Lima realizou o teste rápido

15 JUN 2020 - 09h:09 Por Talita Matsushita

Equipe da Vigilância Epidemiológica de Paranaíba realiza na manhã desta segunda-feira uma testagem em massa nos funcionários do Paço Municipal. Ainda não foi divulgado quantos testes rápidos serão feitos. Já há mais de cinco funcionários que testaram positivo, conforme informações extraoficiais.

Pela manhã trabalhadores de vários departamentos estavam aguardando no estacionamento da Prefeitura para realizarem a testagem.

Dois funcionários públicos já testaram positivo nos últimos dez dias, o primeiro é um homem de 33 anos, que teve o resultado divulgado no dia 5 de junho, além dele mais quatro pessoas da família tiveram resultados positivos. O segundo é um motorista de 42 anos que testou positivo na última sexta-feira. Ambos funcionários públicos seguem em isolamento domiciliar.

O prefeito Ronaldo José Severino de Lima realizou o teste rápido na última semana e o resultado foi negativo.

BOLETIM

Paranaíba tem um total de 12 pessoas contaminadas e testadas positivamente com covid-19, após a divulgação do boletim epidemiológico pela Secretaria de Saúde no domingo (14). O 12º caso confirmado em Paranaíba trata-se de uma idosa de 86 anos de idade que é avó do funcionário do setor de recursos humanos da Prefeitura. Agora são cinco com teste positivo de coronavírus na mesma família. A idosa está internada na Santa Casa.

Dos 12 testados positivamente em Paranaíba, uma mulher foi a óbito, dois estão internados na ala reservada da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa, quatro estão em isolamento domiciliar e cinco já tiveram alta hospitalar. Ainda há três casos suspeitos aguardando o resultado do exame para coronavírus.