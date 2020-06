CORONAVÍRUS Prefeitura remove mesas e bancos de avenida após aglomeração "Conscientização e isolamento dos bancos não foram suficientes", diz secretária

8 JUN 2020 - 12h:32 Por Leonardo Guimarães

A Prefeitura Municipal de Paranaíba decidiu remover bancos e mesas de concreto instalados ao longo da avenida Três Lagoas. A decisão, de acordo com a secretaria de Saúde Débora Queiroz, foi após diversas tentativas de se evitar aglomerações no local, por conta do combate a pandemia da covid-19.

Ouça a entrevista da secretária ao Jornal do Povo, da Rádio Cultura FM 106.3 MHz Paranaíba e saiba quais medidas foram desobedecidas por frequentadores do local e como o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus tomou a decisão de remoção.