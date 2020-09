TRANSPORTE Prefeitura vai instaurar procedimento para motorista de van O servidor flagrado é funcionário cedido da Prefeitura de Cassilândia

8 SET 2020 - 14h:41 Por Talita Matsushita

Uma van da Secretaria Municipal de Saúde foi flagrada na manhã desta terça-feira (8) transportando bebidas em uma churrascaria em Paranaíba. Após fotos viralizarem nas redes sociais, a Prefeitura emitiu nota dizendo que o fato será apurado, porém o motorista já foi ouvido preliminarmente.

“Estavam fazendo entrega de bebida no Gramadão debaixo de esquema, aí nós precisamos de ambulância e não tem porque está usando a da Secretaria para fazer transporte de bebida”, diz denúncia enviada à Rádio Cultura FM.

A nota diz ainda que como medida cautelar todos os motoristas foram novamente advertidos sobre o uso das ambulâncias e o Gabinete do Chefe do Executivo avaliará outras providências imediatas necessárias para evitar que fatos como esses voltem a ocorrer.

O servidor flagrado é funcionário cedido da Prefeitura de Cassilândia e veio para Paranaiba porque sua esposa passou em concurso e foi empossada no município.

Nota a imprensa

Com relação as imagens veiculadas na imprensa local, na manhã do dia 8 de setembro de 2020, em que se identifica uma van de transporte de pacientes da Secretaria Municipal de Saúde de Paranaíba-MS transportando bebidas em favor de estabelecimento privado, a Prefeitura Municipal esclarece que somente tomou conhecimento dos fatos a partir dessas publicações.

Todos os motoristas de veículos oficiais são devidamente capacitados e instruídos de que o uso dos automóveis deve se dar exclusivamente no interesse do serviço público, sendo absolutamente proibida a utilização de ambulâncias ou quaisquer outros bens em favor de interesses estranhos ao da administração.

Preliminarmente a Secretaria buscou ouvir o profissional, com escopo de permitir que apresentasse sua versão dos fatos, concluindo que sua conduta apresenta sinais de ilicitude. Por dever de ofício, todos os elementos foram documentados e encaminhados ao Gabinete do Prefeito, na forma da legislação municipal, para instauração de Procedimento Disciplinar em desfavor dos envolvidos. As faltas funcionais podem ser punidas com advertência, suspensão e demissão em prol do interesse público, sem prejuízo de eventual reparação dos danos e responsabilização criminal.

Como medida cautelar todos os motoristas foram novamente advertidos sobre o uso das ambulâncias e o Gabinete do Chefe do Executivo avaliará outras providências imediatas necessárias para evitar que fatos como esses voltem a ocorrer.

Importa dizer que há aproximadamente 6 meses os servidores da Secretaria Municipal de Saúde têm trabalhado incansavelmente no enfrentamento a essa pandemia e que esse episódio é isolado no âmbito da administração, não representa a colaboração recebida pelos funcionários.