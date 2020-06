AINDA REPERCUTE Presidente de Conselho de Segurança elogia coronel Santana Samuel destacou inteligência estratégica e humanidade nas ações do comandante

10 JUN 2020 - 14h:15 Por Leonardo Guimarães

A transferência do comandante do 13° Batalhão de Polícia Militar de Paranaíba (MS), tenente-coronel Gilberto Gilmar de Santana, para a capital do Estado, Campo Grande, continua repercutindo entre autoridades e lideranças do município. A movimentação foi publicada em Diário Oficial na última segunda-feira (8) e comentada na tribuna da Câmara Municipal pelo vereador Ailson Freitas “Binga” (DEM).

Samuel Garcia Alonso Filho, conhecido como “Neco”, membro do Conselho de Segurança Municipal e empresário do setor de veículos comentou o caso em conversa com o JPNEWS. Para ele, o trabalho do coronel no comando do batalhão foi digno de parabéns. “A Polícia vem cumprindo o papel dela com êxito. E o principal, com proximidade com a população com a população. É isso que a gente sente e vê como cobrança primordial do coronel Santana em relação à sua tropa. Parabéns coronel pelas suas atitudes e por tudo que o senhor vem fazendo pela nossa cidade”, comentou.

O empresário, que conhecido por costumeiramente dar apoio a campanhas sociais de órgãos públicos e privados, também ressaltou o trabalho socioeducativo desempenhado pelo batalhão sob o comando do coronel. “O coronel é uma pessoa que recebe as pessoas. Isso não só de ouvir falar, mas passei por essa experiência várias vezes, e a gente vê a PM usando não só do fazer através da própria estrutura dela, mas usando de sabedoria e Inteligência através de projetos como o próprio Proerd, tentando colocar as crianças fora das drogas. O Projeto Ração, que estimula as crianças a praticar esportes. O Promuse, pois a gente via na Polícia Militar antigamente uma dificuldade de mulheres vítimas de violência terem atendimento, e hoje essa preocupação com o atendimento existe. É um belo trabalho”, disse.

Samuel também afirmou sua satisfação enquanto empresário regional e destacou a forma de comando de Gilberto Gilmar. “Eu que tenho comércio, trabalho e visito outras cidades, percebo a grande diferença de administração do coronel Santana. Aqui os projetos existentes de maneira geral na Polícia Militar de MS, em muitos são os locais onde eles existem, mas não são praticados. E aqui, exaustivamente, a gente vê os projetos serem aplicados.”, pontuou.

De acordo com informações, o tenete-coronel Santana deve permanecer ainda por 30 dias em Paranaíba, antes de assumir funções no 10° Batalhão de Polícia Militar de Campo Grande.