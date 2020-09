COVID-19 Presídio de Paranaíba tem 96 presos com covid-19 Os internos que testaram positivo estão sendo monitorados

28 SET 2020 - 14h:30 Por Talita Matsushita

Na manhã da última sexta-feira (25) teve início no Presídio de Paranaíba, testagem de todos os presos do Pavilhão 2. No total são 96 casos registrados, todos assintomáticos, sendo dois já curados (Igg). O diretor do Estabelecimento Penal, André Aparecido França, explicou que os internos que testaram positivo estão sendo monitorados.

Na última semana os surgiram os primeiros casos no Presídio, um interno precisou ser internado na Santa Casa, porém, teve alta e o juiz concedeu prisão domiciliar. "Não temos nenhum caso preocupante na unidade no momento. De qualquer forma a unidade dispõe de testes se for necessário", diz comunicado da Agepen.

André Aparecido França, diretor do local falou da situação. Ouça: