Preso por tráfico de drogas escondia maconha na casa da avó

16 JAN 2020 - 14h:55 Por Alex Santos

Mais 2 quilos de maconha foram apreendidos na tarde de terça-feira (14) em uma residência localizada no Bairro São José, em Paranaíba. A apreensão da droga é parte de uma ação realizada pela PM na segunda-feira (13), que resultou na apreensão de 8 quilos de maconha e a prisão de três homens por tráfico de drogas.

Segundo a ocorrência, militares foram informados por um agente civil que em uma residência localizada na Rua Francisco Neves, no Bairro São José, poderia ter mais drogas, e a droga seria de um dos homens presos por tráfico no município.

Os policiais foram recebidos por uma idosa na residência, após autorizada a entrada no local, foi realizada busca no quarto que pertencia ao neto da proprietária. Aproximadamente 2 quilos de maconha e uma balança de precisão foram encontrados no interior de um Guarda-Roupa.

A droga apreendida foi encaminhada para a 1ª Delegacia de Polícia Civil do município.